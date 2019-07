A16 richting Antwerpen weer open na ongeval bij knooppunt Galder

Door een ongeluk op de A16 bij knooppunt Galder was de snelweg richting Antwerpen enige tijd afgesloten. Een auto belandde daar op z'n kop nadat die een auto voor zich had aangetikt. Door het ongeluk ontstond een file van ongeveer een half uur.

De auto tikte dinsdagmiddag rond half een op de A16 een auto voor zich aan. Daardoor week de auto af en kwam hij in de berm terecht. Vervolgens sloeg die over de kop. De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ook file op A58

Door het ongeluk stond er ook op de A58 een file die voor een half uur vertraging zorgde.