Wat bezielt je? 330 kilometer rennen in zes dagen tijd: 'Gewoon gaan lopen en niet meer stoppen'

Chris tijdens een ultrarun in Nepal.

GELDROP -

Ultratrail-rennen: honderden kilometers rennen door de natuur. Chris van Beem uit Geldrop heeft er zijn werk van gemaakt. Hij loopt niet alleen veel, hij organiseert ook 'trailruns' in Nederland en heeft plannen om dat ook over de grens te gaan doen. Tien jaar geleden begon hij met zijn hobby. Volgens Chris is het een 'eitje' om aan deze sport te beginnen. 'Gewoon gaan lopen en niet meer stoppen.'