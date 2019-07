Groot drugslab in kelder van villa Esch, twee verdachten aangehouden

De politie kwam het drugslab op het spoor na een tip. Een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije zijn in het huis aangehouden.

Amfetamine

In het lab wordt amfetamine-olie gemaakt dat vervolgens kan worden gebruikt voor de productie van amfetamine-pasta en speed. Er staat onder meer een ketel van 1000 liter. Buiten de woning zijn ook vierkante vaten en jerrycans met drugs gevonden. In een van de jerrycans zat vermoedelijk drugsafval afkomstig uit een ander lab. Daar zaten namelijk resten van de productie van MDMA in, iets wat niet in het lab in Esch werd gemaakt.

Foto: politie Oost-Brabant/Twitter

Een woordvoerder van de politie noemt het lab 'zeer gevaarlijk', omdat er andere huizen en bedrijven dicht in de buurt staan. Het onderzoek en het opruimen van het lab gaat nog zeker tot laat in de avond duren. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) spreken van een groot lab.

Drugsdumpingen

De politie vermoedt dat er afval is geloosd in het riool en in de nabij omgeving. Het lab wordt onderzocht op sporen en vervolgens geruimd door de experts van LFO. Zij zijn speciaal getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in situaties met gevaarlijke chemicaliën.

