Gebroken jukbeen en oogkas bij grote vechtpartij in Eindhoven, dader krijgt 15 maanden jeugddetentie

DEN BOSCH -

Voor een grote vechtpartij op het Stratumseind in Eindhoven is een 19-jarige man uit diezelfde plaats veroordeeld tot vijftien maanden jeugddetentie, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. De jonge man takelde twee mannen dusdanig toe, dat zij daar zware verwondingen aan overhielden.