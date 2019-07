Een ongeluk op de A27 bij Werkendam zorgt woensdagmiddag rond vier uur voor meer dan een uur vertraging wanneer je richting het noorden rijdt. Verkeer staat vast tussen Oosterhout en Werkendam. De linkerrijstrook is dicht. Volgens de ANWB kun je de weg beter mijden en richting Gorinchem omrijden via de A16 en A15.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er bij het ongeluk gewonden zijn.