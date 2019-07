86.000 euro aan uitzoekwerk door raadsvragen van Ouderen Appèl Eindhoven

Fractievoorzitter Dré Rennenberg benadrukt dat het geld voor de Eindhovenaren is die het moeilijk hebben (Foto: archief).

In totaal werden er in het eerste jaar van de nieuwe gemeenteraad 159 raadsvragen – politieke vragen die partijen kunnen stellen aan het college – gesteld. Het Ouderen Appèl heeft maar twee van de 45 zetels in de gemeenteraad, maar stelde afgelopen jaar toch 41 raadsvragen.

Studio040 meldt dat volgens de gemeente het beantwoorden van raadsvragen gemiddeld zo’n 2100 euro aan ambtelijke inzet kost. De vragen van het Ouderen Appèl kosten daarmee in totaal 86.100 euro.

'Te veel geld'

Fractieleider Dré Rennenberg gelooft niet dat vragen 2100 euro kosten. “Daar klopt geen bal van. Dan zouden de ambtenaren allemaal in een heel hoge salarisschaal zitten. En als je de antwoorden ziet: die kan de bode op het stadhuis nog wel geven. En voor het geld dat het waard is, hebben wij ons in ieder geval ingezet voor de Eindhovenaren die het moeilijk hebben”, zegt Rennenberg tegen Studio040.

Hoewel de partij veel raadsvragen stelt, twijfelt Rennenberg aan de effectiviteit ervan: “Het stadsbestuur wil met de antwoorden toch vaak aangeven dat iets niet zo is en dat het beter gaat met de stad. Toch blijven we de vragen stellen. Door onze raadsvragen worden bestuurders wel wakker.”