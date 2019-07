Eigenaar villa heeft nooit iets gemerkt van drugslab, maar buren vermoedden wel 'vreemde dingen'

"Ik ben er goed ziek van", zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. “Ik heb er nooit iets van gemerkt. Ik heb er een tijdje geleden zelfs nog in de tuin gewerkt.” De laatste tijd lagen de bewoners wel wat achter met betalen, maar verder was er nooit gedoe. De man woonde vroeger zelf in de villa, maar verhuurt het nu al zo’n acht jaar. “En nog nooit eerder problemen gehad.”

Busje gehuurd

De buren zagen de laatste tijd allerlei mensen die er kort op bezoek kwamen. "Meestal gebeurde dat in het donker", vertellen ze. “We zijn geschrokken. Het is een vreemd idee dat er vlakbij ons bedrijf zo’n lab zit.” De buurman heeft zelf een autoverhuurbedrijf en verhuurde regelmatig een busje aan de bewoners. Ook nu hadden ze er eentje. Bij de inval werd ook een busje gevonden. Dat is in beslag genomen door de politie.

Het drugslab werd gevonden in de kelder van de grote, chique villa met rieten dak. Vanaf de weg is het huis aan de Broxven niet te zien. Er liggen bossen omheen en de villa heeft een lange oprijlaan. In de kelder stonden meerdere vaten, een grote ketel en jerrycans. In het lab werd amfetamine-olie gemaakt.

Het tweetal dat de woning huurde, is opgepakt. Het gaat om een 49-jarige man uit Hengelo en 40-jarige vrouw uit Hongarije.