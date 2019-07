Tadadadadadada! Batman gespot op de A16: 'Hij reed niet zo snel als hij eruit ziet'

Brabanders kunnen vannacht rustig gaan slapen, het boevengilde wat minder. Superheld Batman is namelijk gesignaleerd in de provincie. De Batmobile scheurde woensdagmiddag over de A16 bij Breda.

Het is stom toeval dat de foto van de super opvallende Batmobile werd gemaakt door - uitgerekend - een weginspecteur van Rijkswaterstaat; Kees-Jan. "En in eerste instantie viel mijn oog op een andere, sportieve auto die voorbij kwam. 'Mooie bak!', zei ik nog tegen de collega die naast me in de auto zat. Direct daarna volgde die Batmobile. Ik dacht: 'Wat is dít?!'"

De beide inspecteurs geloofden vanzelfsprekend hun ogen niet en zetten de achtervolging in. “Dat viel nog wel mee hoor, want hij reed echt niet zo snel als de auto eruit ziet, haha!”

Een foto maken lukte, zien wie er achter het stuur zat dan weer niet. Kees-Jan: “Dat ding was zo verschrikkelijk uitgebouwd dat ik de ‘Batman’ niet kon zien.” Waarschijnlijk precies zoals de superheld het gewild zou hebben.

Ter vergelijking voor de jongere lezers: de oorspronkelijke Batmobile uit de jaren '60 was destijds ook al een spektakelstuk.