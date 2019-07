Grote brand in loods met unieke Audi in Someren

SOMEREN -

In een loods bij een huis aan de Vlasstraat in Someren woedde woensdagavond een uitslaande brand. In de loods stond voornamelijk opslag van tuinmateriaal, waaronder machines voor de beregening. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aangrenzende garage met een unieke Audi. De auto is op tijd uit de loods gehaald. Er zijn geen gewonden. Om kwart over elf liet de brandweer weten de brand onder controle te hebben.