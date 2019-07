‘Vakantie wordt voor steeds meer mensen te duur’

Even bijkomen van de dagelijkse sleur door lekker op vakantie te gaan. Voor steeds meer mensen zit het er niet in. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een jaarlijks onderzoek waaraan mensen hun vakantiegeld uitgeven.

Op vakantie gaan zit er namelijk voor meer dan een kwart van de Nederlanders niet in. De voornaamste reden is dat er niet genoeg geld is. Vorig jaar gaf 54% van deze mensen aan dat geld de reden was om thuis te blijven. Dit jaar is dat opgelopen tot 64%.

Schulden aflossen

Het vakantiegeld wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt om schulden af te lossen, een buffer op te bouwen of om een grote aankoop te doen.