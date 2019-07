Jackie Groenestroom schittert op WK Robotvoetbal in Australië: 'Ze gaat lekker'

Jackie Groenen was met haar doelpunt ontzettend belangrijk in de halve finale tegen Zweden. Maar op dit moment steelt haar robotzusje Jackie Groenestroom de show op het WK Robotvoetbal in Australië. Ze heeft in twee wedstrijden al vijf keer gescoord.

Tech United, het robotvoetbalteam van de TU Eindhoven, heeft speciaal voor het WK alle robots genoemd naar de OranjeLeeuwinnen. "Jackie Groenen is Jackie Groenestroom", vertelt Wouter Kuipers van Tech United.

'Ze heeft zoveel gescoord'

Jackie’s coach was zelf zo overdonderd van het goede spel van zijn robot-leeuwin dat hij even in z’n administratie moest kijken hoeveel ze tot nu toe gescoord heeft. "Dat moet ik even uitzoeken", lacht hij.

Het blijkt dat ze dus al vijf treffers op haar naam heeft staan. "Ze gaat lekker", vertelt Wouter, die zijn robot-leeuwinnen consequent ‘ze’ noemt. "Eerst waren de robot’s wel ‘hij’, maar voor dit WK wilden we natuurlijk vrouwennamen." Zo speelt Jackie samen met onder meer Lieke Motors, Vivianne Wielema en Dominique Bluetooth.

Aartsrivaal

Vrijdag staat de wedstrijd tegen China op het programma. "Dat is onze aartsrivaal. In de jaren dat wij geen wereldkampioen werden, werden zij het." In 2014, 2016 en 2018 was Nederland de beste van de wereld. Alle oneven jaren China, dus dat belooft niet veel goeds. "Daar wil ik even niet over nadenken", zegt hij lachend.

Mochten de Robot-leeuwinnen de finale bereiken dan is die ook zondag. "Dat kan toch geen toeval zijn. De OranjeLeeuwinnen kunnen zondag gewoon twee keer wereldkampioen worden!"