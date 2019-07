Jolanda en Patrick reizen met hun antieke sleurhut de OranjeLeeuwinnen achterna

De meeste Nederlandse bezoekers aan het WK vrouwenvoetbal komt over de weg naar Lyon. En soms zitten daar mooie auto's, campers of caravans tussen.

Opvallend is zeker ook de hele kleine caravan die Patrick Smith uit Eindhoven met zijn bestelbus de camping op stuurt. Samen met vriendin Jolanda trekt hij veel bekijks met zijn haast antieke sleurhut.

"Hij komt uit 1970", vertelt Patrick Smith. "Ik heb hem nu een jaar of achttien en ik heb er denk ik 125.000 kilometer mee gereden. Het is een oud, Belgisch model. Alles is rond, er is geen haakse hoek te vinden. Iedereen die de caravan ziet, wil hem kopen. Maar hij is niet te koop.

'Verliefd op het kleine huisje'

Het is heel grappig", zegt vriendin Jolanda Jansen. "Als we ergens aan komen rijden, komen er altijd wel mensen naar ons toe om te zeggen dat het zo'n mooi caravannetje is. Hij ziet er gewoon nog goed uit, ik ben verliefd op dat kleine huisje. Het is kleurrijk en knus."

Patrick zal de caravan daarom ook nooit de deur uit doen."Of de kleine caravan comfortabel is? We slapen erin en de rest doen we buiten."

Spontane daad

De komst van het stel uit Eindhoven naar het WK vrouwenvoetbal is een impulsieve daad. Zo verloopt overigens bijna elke vakantie. "Het is een beslissing op het laatst moment", vertelt Patrick. "We keken zondag naar de wedstrijd en dezelfde dag waren we op weg."

"We weten nooit van te voren waar we heen gaan en ook dit was een spontane actie", beaamt Jolanda. "Maar dat is het voordeel van zo'n klein caravannetje, je kan hem bijna altijd wel kwijt op een camping."