Bermen staan volop in bloei en dat is het resultaat van jarenlang beleid

Ecoloog Merlijn Hoftijzer in een van de kleurrijke bermen in Breda. (Foto: Birgit Verhoeven)

Bermen staan volop in bloei en dat is niet zonder reden

Nog nooit stonden de Brabantse bermen zo mooi in bloei. Waar ze vroeger braaf gemaaid werden, is er nu beleid waardoor de bloemetjes en bijtjes langs de weg kunnen floreren. Dat gebeurt op meerdere plekken, zoals in Helmond en Eindhoven. Maar ook in Breda. Ecoloog Merlijn Hoftijzer, die verantwoordelijk is voor het prachtige kleurenpalet in de berm, is er apetrots op.

“Dit is echt een van de mooiste bermen die we hebben in Breda”, zegt Hoftijzer. Al en paar jaar bemoeit hij zich met het bermenbeleid in de stad en hij ziet het groen langs de weg steeds mooier worden. “Het is prachtig om te zien hoeveel leven er in zit. Je treft hier tussen de veertig en zestig soorten aan. Wilde peen, knoopkruid, vogelwikke en sint-janskruid. Ik ben een hele trotse beheerder.”

Bermen zijn belangrijk

De prachtige bloemrijke bermen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het resultaat van jarenlang beleid. Het gras blijft na het maaien niet liggen, maar wordt weggehaald, waardoor de zaadjes in de grond meer de ruimte krijgen om te groeien. “Dat moet je echt een paar jaar doen en dan wordt het zo bloemrijk”, zegt Hoftijzer.

De bloemrijke bermen langs de weg zijn niet alleen belangrijk omdat ze er mooi uitzien. Ze vangen ook fijnstof af, reduceren geluid en ze zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. “Je kunt het zien als een snelweg voor beestjes. De bermen zijn onderdeel van een groter netwerk in Breda. Ze koppelen natuurgebieden aan elkaar. Als beesten, insecten en planten deze weg kunnen gebruiken om gebieden te bereiken, dan ben je bezig met duurzaam beheer”, legt Hoftijzer uit. “Er zijn ook bermen ingezaaid. Dat is dan minder natuurlijk, maar ook die zijn onderdeel van het netwerk.”

Bijen

De biodiversiteit is volgens Hoftijzer hartstikke belangrijk. "Het gaat slecht met insecten, zoals bijvoorbeeld de bij. Meer planten kunnen de bij helpen. Maar ook de eikenprocessierups waar we nu zo'n last van hebben. Als er meer vegetatie is, zijn er ook meer natuurlijke vijanden van de rups."

Terwijl Hoftijzer door de berm loopt ziet, hij ineens een plantje wat hij er nog niet eerder had gezien. “De ratelaar!”, zegt hij blij. “Die groeit vast op de wortels van grassen waardoor de grassen zwaar worden. Daardoor ontstaat meer ruimte op de bodem voor kruidachtige bloemrijke vegetatie om zich te ontwikkelen. Dat dit plantje er staat is heel goed”, glundert hij. “Je telt er nu maar een stuk of zes, maar als hij zich uitbreidt krijg je minder gras en nog meer bloemen. Dus er staat nog heel wat te wachten in de berm.”