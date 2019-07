Vriendin en ex-teamlid trots op Jackie Groenen na doelpunt op WK: 'Hier heeft ze van gedroomd'

Jackie Groenen was volgens Milou altijd het 'kleine en smalle meisje van het team'.

RIEL -

“Jackie was altijd al heel opvallend toen ze als kind bij V.V. Riel speelde.” Milou Graafmans, die vroeger bij de amateurvereniging in het team zat bij Groenen, is enorm trots op de speelster die Nederland woensdag naar de finale van het WK vrouwenvoetbal schoot. “Van zo’n doelpunt heeft ze altijd al gedroomd.”