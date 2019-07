Laatste schooldag en de leerlingen van groep 8 komen niet meer terug: 'Wel jammer...'

Het laatste kringgesprek in basisschool De Bijenkorf in Eindhoven (foto: Hannelore Struijs).

Bij de poort van het schoolplein is al te zien dat er de hele week een speciale feestweek is. Er hangt een bord met daarop de tekst: 'Welkom op ons pleinfeest' en er staat een barbecue in een hoek. "We hebben de hele week gefeest", vertelt juf Maartje. "Maandag kwam er een jongleur langs die de week opende." De leerlingen genoten er volgens de juf zichtbaar van.

Afscheid

De leerlingen van groep acht komen na de zomervakantie niet meer terug. Ook voor hen heeft de basisschool iets speciaals voor gedaan. "Wij zwaaien de leerlingen vandaag op een bijzondere manier uit." Veel kan juf Maartje er nog niet over zeggen. "Het is nog een geheim." Toch krijgen we wel wat hints: er zullen veel ouders aanwezig zijn en iets met 'een rondje rond de school'. Veel meer kan ze 'echt niet zeggen'.

Het afscheid valt niet bij iedere leerling heel zwaar. "Ik vind het wel jammer, maar heb ook wel zin om naar de middelbare school te gaan", vertelt een van de meisjes uit groep acht. "Het lijkt alsof je na de vakantie gewoon terugkomt, maar dat is niet zo." Een ander meisje vindt het wel vervelend. "Ik ga in de vakantie ook nog verhuizen naar Best. Ik moet mijn vriendinnen daardoor nog meer missen."

Overigens begint niet voor alle Brabantse basisschoolkinderen vrijdagmiddag de zomervakantie. De kinderen in het het Land van Heusden en Altena moeten nog een week wachten. Zij vallen wat de schoolvakanties betreft onder de regio Midden-Nederland.