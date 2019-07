Op een oude neushoorn moet je het leren: jong mannetje mag 'oefenen' op oude vrouwtjes in Dierenrijk

De oudere vrouwtjes komen uit een dierentuin in Duitsland. De dieren zijn tijdelijk in Dierenrijk en gaan in 2021 weer terug naar Berlijn. Ook is er een jong mannetje uit Frankrijk overgekomen. Die zit daar nu dus met twee dames op leeftijd.

"Ze zeggen wel eens dat je het op een oude fiets moet leren", zegt dierenverzorger Stephan Rijnen lachend. Over een paar jaar moet de jonge neushoorn aan de slag want dan komt er een jonger vrouwtje en is het de bedoeling dat er nageslacht komt. "Er zijn er zo'n zeventig in Europa. Dus we zijn erg blij dat we de kans hebben gekregen om deze diersoort te huisvesten."

Bijna uitgestorven

De Indische neushoorn wordt in het wild ernstig bedreigd. Het had niet veel gescheeld of deze neushoornsoort was uitgestorven. Op een gegeven moment leefden er nog minder dan 200 in het wild. Er werd veel op ze gejaagd vanwege de hoorn. Door goede bescherming gaat het steeds beter met de Indische neushoorn. Er zijn er nu alweer bijna 3000 in het wild.

In de dierentuin staat nu een nieuw verblijf waar ook jongen geboren kunnen worden. Het is een flink binnen- en buitenverblijf van in totaal ruim vijfduizend vierkante meter. Rijnen: “Het nieuwe verblijf is al volledig ingericht op het huisvesten van een complete familie, waarmee dit het enige verblijf in Nederland is waar jongen geboren kunnen worden.” Ook is er veel water met binnen zelfs een zwembad met douche. "Ze houden van water. Ze willen erin baden. Zwemmen doen ze niet echt want daar is het water te ondiep voor en daar zijn ze te log voor."

De neushoorns krijgen in hun buitenverblijf ook nog gezelschap van onder andere zwijnsherten en wrattenzwijnen. Vanaf zaterdag is het nieuwe dierenverblijf geopend voor publiek.