Tour-winnaar Jan Janssen ziet kansen voor 'mooie' Steven Kruijswijk: 'Podium zou fantastisch zijn'

Egan Bernal wordt gezien als grootste kanshebber op het winnen van de Tour de France, achter de Colombiaan worden jongens als Geraint Thomas, Jakob Fuglsang en Thibaut Pinot genoemd. Tussen de outsiders staat Steven Kruijswijk. De in Nuenen geboren wielrenner heeft bij afwezigheid van renners als Chris Froome en Tom Dumoulin zeker zicht op een hele goede eindklassering.

Rini Wagtmans heeft goede hoop. "Ik denk dat hij ons gaat verrassen", zegt de voormalig meesterknecht van Eddy Merckx. "Ik zou hem goede raad willen geven. Alleen volgen, volgen, volgen. Laat anderen maar dagsuccessen pakken, de eindoverwinning is in Parijs. Ik denk dat hij op het podium kan komen en misschien nog wel eens op het hoogste treetje ook."

'Mooie renner'

Janssen is wel te spreken over Kruijswijk. "Het is niet alleen een goede renner, het is ook een mooie renner. Je kan een glas bier op zijn rug zetten en het valt er niet eens af, zo stil zit hij. Geweldig."

Met die mooie stijl moet de kopman van Jumbo-Visma gaan voor een plek bij de eerste drie. "Als hij een podiumplaats pakt, dan is dat top. Ik heb het niet over het winnen van de Tour. Of een podiumplaats er ook echt in zit? Zonder tegenslagen wel. Maar dat hebben we ook gezien in het verleden, in de Giro", zegt Janssen, die daarmee doelt op de dag dat Kruijswijk de winst verspeelde met een valpartij in het slot van de drieweekse koers in Italië.

'Open deur intrappen'

Stef Clement was in twee periodes ploeggenoot van 'Stevie', hij kent de renner goed. "Ik denk dat dit het jaar is waarin hij zijn podiumambities waar kan maken. Hij moet de open deur intrappen. Maar hij is van de realistische ambities, zijn hele carrière gaat stap voor stap. Het is nu een logisch vervolg om podium te rijden. Zeker bij afwezigheid van een aantal jongens die normaal gezien toch een maatje te groot zijn, is dit een mooie kans."