De zomervakantie is begonnen, maar vakantiedrukte op de weg en op het vliegveld valt (nog) mee

Rijkswaterstaat waarschuwde al vroeg voor een drukke avondspits die eerder zou beginnen dan normaal. Dat zou komen doordat het woon-werkverkeer zich zou mengen met het vakantieverkeer. In de provincie valt de avondspits echter mee. Verkeer op de A58 van Tilburg richting Breda loopt wat vertraging op van zo'n 10 minuten en ook op de A2 richting Utrecht bij Den Bosch staat een file van ongeveer tien minuten.

Op vakantie met het vliegtuig

De vakantie is ingegaan, snel naar huis om de koffers te pakken en op naar het vliegveld! Een aantal mensen op Eindhoven Airport dacht precies zo. Maar op het vliegveld is het de eerste dag van de zomervakantie niet opvallend druk. Het seizoen is daar namelijk al begonnen in april.

Wel topdrukte bij camping Eersel

Bij recreatiepark TerSpegelt in Eersel komt de vakantiedrukte al wel goed op gang. Vrijdag en zaterdag staan er zo'n tweehonderd aankomsten op de planning. Dat komt doordat er op vrijdag niet alleen aankomsten zijn, maar ook vertrekken. Vakantiegangers met een plek in het voorseizoen vertrekken vandaag. En dat zorgt voor extra werk. Toch kunnen de vijf man achter de incheckbalie alle drukte goed aan.

Zo staan in de rij een opa en oma met vier kleinkinderen te wachten. Een van de kleinkinderen heeft vandaag zijn officiële laatste dag op de basisschool gehad. "Ik heb vandaag afscheid genomen op school. Dat was wel moeilijk, want ik zie ze niet meer terug", zegt de jongen. "Toch heb ik heel veel zin in de vakantie." Wat de jongen met zijn broertjes en zusjes deze dagen vooral gaat doen? "Lekker zwemmen."

Oma maakt zich ondertussen druk over de huisvesting van de kleinkinderen. "Ik weet nog niet precies waar ik ze ga laten slapen. Ik denk dat we niet allemaal in de caravan passen", vertelt oma. "Er zullen er twee in de voortent moeten."