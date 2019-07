'De Amerikanen zijn heel arrogant', Daantje van de Donk lust Verenigde Staten rauw

Alsof ze niet anders gewend is. Daniëlle 'Daantje' van de Donk staat professioneel en op het eerste oog met speels gemak de Nederlandse televisie- en videojournalisten te woord. En dat zijn in het spelershotel in Lyon toch bijna tien cameraploegen die allen twee minuten de tijd krijgen om haar te ondervragen.

Nederland en Daantje zijn hot

"Het ging goed", zegt Van de Donk als we nog afloop nog heel even met haar napraten. "Ik moet gewoon lekker korte antwoorden geven als ik zoveel pers te woord moet staan." Daarna omhelst ze nog even manager vrouwenvoetbal Kirsten van de Ven uit Heesch, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, om vervolgens aan te schuiven aan de tafel met schrijvende pers. De Nederlandse voetbalsters zijn hot en Daantje uit Valkenswaard ook.

Heel enthousiast

Van de Donk weet dat het Nederlands elftal geschiedenis aan het schrijven is. Het is wat dat betreft een opwindend wereldkampioenschap. Ze kijkt uit naar de finale. "We zijn heel enthousiast", zo zegt ze. "Het gaat alleen maar leuk worden."

'Wij zijn voor niemand bang'

Dat valt nog te bezien, want Nederland staat in de finale tegen het ijzersterke Amerika, de volgens kenners gedoodverfde winnaar van het WK. Maar Van de Donk is totaal niet bang voor de favoriet.

"Nee, we zijn voor niemand bang, laat ze maar op ons afkomen", zo zegt de Brabantse. "Ik denk ook niet dat ze bang zijn voor ons, maar ik vind wel dat ze heel arrogant zijn en dat vooral uitspreken. Misschien dat ze zo hun bangigheid onderdrukken."