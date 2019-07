Forse schade aan Eindhovens parkpaviljoen na brand, politie vindt grote hoeveelheid vuurwerkresten

Een ondergrondse container bleek in brand te zijn gestoken en die vlammen sloegen over naar het paviljoen. Volgens een ooggetuige hangt er een enorme stank en is de binnenkant van het paviljoen zwartgeblakerd. Agenten vonden een grote hoeveelheid vuurwerkresten, onder meer bij de container.

Verbijsterd

Op Facebook reageert directeur Monique Vereijken van het parkpaviljoen verslagen op de brand. Rond twee uur werd ze wakker gebeld door de politie en de beveiliging. Vervolgens racete ze naar de zaak.

"Het was donker in het park, aardedonker zelfs. Maar de felle lampen van de politiewagens lieten de rokende en smeulende achterkant van het pand zien", laat ze weten. "We mochten niet dichtbij komen want het pand is officieel een plaats delict. Daarom was er een politielint gespannen. Alle deuren stonden open, er was een raam ingeslagen door de brandweer. Die had de stroom is afgekoppeld en het gas dichtgedraaid. Daar stonden we dan. Verbijsterd."

'Wie doet nu zoiets?'

Op social media reageren bezoekers geschokt op de brand. "Wie doet nu zoiets?", vragen Marilyn en Giovanni zich af. Adriënne heeft het over 'een rotstreek' en René spreekt van 'triest nieuws'. "Zo zonde. Eén van de gezelligste en mooiste plekjes van Eindhoven. Heel veel sterkte." Marianne sluit zich bij hem aan. "Een mooi bedrijf waar je keihard voor werkt wordt zomaar vernield."

Hoe lang het paviljoen gesloten moet blijven, is nog onduidelijk.