Joey vraagt vriendin ten huwelijk tijdens 'aanhouding': 'Dit vergeet ze zeker nooit meer'

“Ik kreeg dit idee jaren geleden en het is me altijd bijgebleven”, vertelt de aanstaande bruidegom. “Ik houd er wel van om mensen voor de gek te houden. Het was leuk bedoeld, maar ook om er iets onvergetelijks van maken. Nou, dit vergeet ze zeker nooit meer.”

Joey Matheij stelde dé vraag met hulp van de politie Eindhoven. Hij zat samen met zijn lief in de auto om uit eten te gaan. Onderweg werden ze staande gehouden. De agenten vermoedden dat er ‘drugs’ in de auto lag. Of de twee even uit wilden stappen, zodat ze konden controleren.

'Er ligt van alles'

"Oh, er ligt van alles in mijn kofferbak”, zei Joey vlak voor het uitstappen nog tegen haar. “Dat maakte het natuurlijk meteen erger. Ze was echt een beetje pissig.” Het stel kwam de auto uit, moest hun legitimatiebewijs laten zien en werd gefouilleerd.

Een agent vroeg Joey zijn kofferbak open te maken. “Laat jij je vriendin zien wat hierin zit of moeten wij dat doen?”, zei de politieagent tegen hem. Sharida probeerde meteen een kijkje te nemen, maar wordt tegengehouden door een agente. Toen Joey op zijn knieën ging, stapte zij opzij.

Bekijk de video en lees verder.

Geen drugs in de kofferbak, maar een verlovingsring dus. “Ze vond het super leuk, maar ze moest wel echt bijkomen van de schrik”, vertelt de 26-jarige Eindhovenaar. Het huwelijksaanzoek vond al in maart plaats, maar beelden ervan verschenen deze week online. Die zijn opgenomen met onder meer dashcams die de agenten droegen.

U vraagt, Wij rijden

“Ik wilde het eigenlijk op 3 maart doen. De dag dat we negen jaar bij elkaar waren. En dan precies het jaar erop trouwen, tijdens ons tienjarig jubileum. Maar dit kon niet, de politie gaf aan hier niet aan mee te kunnen werken.”

Even was Joey bang dat zijn jarenlange plan alsnog in duigen zou vallen. “Iedereen zei al: dat lukt je nooit. De politie werkt daar echt niet aan mee.” Tot hij een oproep op Facebook zag van de politie. “Ze hielden op 20 maart een actie: U vraagt, Wij rijden. Dan kon je aangeven waar ze naartoe moesten. Bijvoorbeeld om ergens te controleren of om naar een straat te komen waar hard wordt gereden.”

Door deze actie hadden politieagenten wél de ruimte om mee te werken. “Ik was heel zenuwachtig”, zegt Joey. “Alles werd uiteindelijk op het laatste moment geregeld. Ik had contact met de politie via WhatsApp en zo ontstond uiteindelijk het precieze plan op de dag zelf.”

De Eindhovenaar en toekomstig mevrouw Matheij stappen volgend jaar in het huwelijksbootje. Met het korps van politie Eindhoven erbij? “Haha, dat is een beetje duur. Maar de agenten die mee hebben gewerkt, dat kan misschien wel.”