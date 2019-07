Jongens (15 en 17) misdragen zich in Waalwijk en schoppen en spugen in politiebusje

De jongens hadden geen zin in de politie. (Archieffoto)

WAALWIJK -

Twee jongens van 15 en 17 jaar hebben zich vrijdagnacht misdragen in het centrum van Waalwijk. De oudste werd aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg bij Swingen in de stad. De ander probeerde de arrestatie te voorkomen en schold de agenten uit. Ook schopten en spuugden ze in het politiebusje.