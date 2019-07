Man overleden na sprong of val uit vrachtwagen, A29 weer vrijgegeven

De man sprong of viel uit de vrachtwagen. (Foto: Rijkswaterstaat)

De man die zaterdagochtend uit een vrachtwagen viel of sprong, is overleden. Dit gebeurde op de A29 bij knooppunt Hellegatsplein. De man stierf ter plekke aan zijn verwondingen, meldt de politie. Door het ongeluk was de snelweg vanaf Willemstad urenlang afgesloten voor onderzoek.