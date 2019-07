'OranjeLeeuwinnen moeten goed plan hebben tegen VS', zegt oud-international Kirsten van de Ven

Natuurlijk, Kirsten van de Ven is wel in voor een potje jeu de boules op de camping. Haar ouders staan er ook, dus dat komt mooi uit. Maar dan komt ze wel spelen om te winnen, want dat zit gewoon in de genen van de oud-spits van de OranjeLeeuwinnen.

Een halve week eerder genoot Van de Ven dan ook met volle teugen van de winst op Zweden. Oranje is historie aan het schrijven en het behaalde Olympische ticket en de finale van het WK helpen de manager vrouwenvoetbal van de KNVB enorm met haar doelstelling.

Motivatie

"We hadden al plannen en die moeten we ook doorzetten. Je moet het met z'n allen doen. Dus ook de amateurclubs, zeker bij het vrouwenvoetbal, zijn superbelangrijk. Hopelijk is iedereen extra gemotiveerd, kunnen we er allemaal een schepje bovenop doen zodat we er over een paar jaar nog steeds mooi op staan."

Ook Van de Ven voelt de spanning van de finale tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn de torenhoge favoriet en zij weet waarom. Zelf voetbalde ze een tijdje in het land van Uncle Sam.

Niet kansloos

"Het gaat echt niet makkelijk worden. Zeker het eerste kwartier moeten we alles dicht houden. Ze hebben echt kwaliteiten op meerdere posities." Toch waant de oud-aanvaller de OranjeLeeuwinnen niet kansloos. "We moeten een topdag hebben, maar als we dat hebben wordt het een mooie clash."