Willy en René van de Kerkhof halen met carnavalsnummer 12.000 euro op voor goede doel

Het carnavalsnummer Willy en René van de Kerkhof heeft ruim 12.000 euro opgebracht. En dat bedrag gaat volledig naar het goede doel Stichting Sports For Children. Omdat de voetbaltweeling hun hele leven al door elkaar wordt gehaald, schreven zij een nummer om voor eens en altijd uit te leggen wie nou wie is.

De opbrengst van de single werd zaterdagavond bekend gemaakt in Someren. "Het precieze bedrag is 12.161,64 euro", vertelt Walter Joosten van het blaaskapel de Durbloazers. Dat kapel maakte samen met de broers het nummer en trad vervolgens met hen op om de single te promoten. "Het is natuurlijk een hoog bedrag", vertelt Joosten. "Maar daar blijft het niet bij. De stichting heeft ook heel veel positieve aandacht gekregen en dat is natuurlijk ook erg belangrijk!"

De videoclip die bij het nummer hoort, was weliswaar een uit de hand gelopen grap maar wel bloedserieus aangepakt. Het nummer is in een professionele studio opgenomen en het Philips Stadion vormt het decor voor de clip. Toch was dit wel éénmalig, benadrukten de broers al eerder.

Leuk met de jubilerende Durbloazers

"Het is leuk omdat we het samen met de Durbloazers doen die dit jaar 44 jaar bestaan", vertelde René van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. "We maken wat plezier, het is weer eens wat anders en we doen het voor het goede doel. Maar daar laten we het daarna dan toch ook weer bij."