Goed voorbeeld doet volgen: robotzusjes van OranjeLeeuwinnen zijn wereldkampioen

De OranjeLeeuwinnen zijn zondagmiddag pas aan de beurt, maar voor hun robotzusjes is de winst alvast binnen. Tech United, het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de wereldtitel binnengesleept op de RoboCup 2019 in Sydney. "Het was echt te spannend."

“Het werd pas besloten in de verlenging”, vertelt teamleider Wouter Kuijpers. “Gelukkig hebben we toen de overhand kunnen nemen en nog twee keer gescoord, anders waren het penalty’s geworden.”

De tekst gaat verder onder de tweet.

Nederland en penalty’s zijn nu niet bepaald de beste combinatie. “Haha, klopt. Gelukkig valt het bij ons nog mee. In 2016 hebben we wel gewonnen met penalty’s. Maar toch ben ik blij dat het niet zover is gekomen. Helemaal omdat China, onze tegenstander, daar een nieuwe techniek voor had.”

Eindstand 6-4

Het werd uiteindelijk 6-4. Met glansrollen voor onder meer Lieke Motors en Lineth Rekenbrein die scoorden, Sari van Verenstaal die er in het doel veel tegen wist te houden en Dominique Bluetooth die op precies de juiste plekken stond in de verdediging.

“Het zag er van tevoren niet goed uit voor ons”, vertelt Wouter. China is namelijk de aartsrivaal op de Robocup. Nederland werd in 2014, 2016 en 2018 de beste van de wereld. Alle oneven jaren ging China er met de winst vandoor. “En het is natuurlijk 2019, dus de winst was eigenlijk heel onverwacht.”

De tekst gaat verder onder de tweet.

Huldiging?

Bij een wereldtitel hoort een huldiging. Als de OranjeLeeuwinnen winnen, krijgen ze een rondtocht door de Amsterdamse grachten. Gaat Tech United ook het water op? “Je brengt me op ideeën. Misschien is de Dommel wel iets. Als je dan in het centrum begint, kom je nog een heel eind bij de TU/e. Wie weet!”, zegt Wouter lachend.

De winst wordt in ieder geval in Australië alvast gevierd. “Zeker, we gaan lekker de kroeg in om naar de finale van de echte OranjeLeeuwinnen te kijken.”