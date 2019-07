Meer oogklachten door de eikenprocessierups, maar 'er is geen enkele reden voor paniek'

De brandhaartjes van de rups hebben weerhaakjes, waardoor ze in het oog blijven hangen. "Mensen hebben daar last van en dan gaan ze wrijven. Alleen daardoor raakt het hoornvlies al beschadigd en dat doet pijn", legt oogarts Henk Veraart uit. "Door het wrijven gaan de haartjes in het hoorvlies zitten en dat levert ontstekingen op. Ook dat doet pijn en zorgt er soms voor dat het zicht wat troebel wordt."

Soms wordt er dusdanig in de ogen gewreven dat de haartjes door het hoornvlies heen geduwd worden en erachter belanden. Daar kunnen ze zorgen voor een flinke ontsteking. "Als dat niet op tijd behandeld wordt, kun je zicht verliezen", zegt Veraart. "Maar de kans dat je blind wordt door een haartje van een rups is extreem klein. Ik denk dat de kans groter is dat je om het leven komt door een hagelsteen.

Veel vragen

In het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zien ze 10 tot 15 keer per week patiënten met klachten die veroorzaakt zouden kunnen zijn door de processierups. "Dat is duidelijk meer dan vorig jaar. En we merken ook dat huisartsen er veel mee bezig zijn omdat we veel worden gebeld met vragen over klachten van haartjes in het oog", legt woordvoerder Wim Pleunis uit.

Dat benadrukt ook woordvoerder Yvon van den Berg van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Volgens haar is er telefonisch geregeld contact met huisartsen over dit soort klachten, zo'n twintig keer tot nu toe. De polikliniek oogheelkunde behandelde dit seizoen tussen de vijf en tien patiënten met oogklachten. "Duidelijk meer dan voorgaande jaren", zegt Van den Berg.

Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werden tot nu toe meer patiënten behandeld dan voorgaande jaren. "Er zijn veel verdenkingen van de processierups gezien. Zo'n vijf patiënten hadden daadwerkelijk de brandhaartjes op het hoornvlies van het oog", laat woordvoerder Maureen Jonkergouw weten.

Problemen voorkomen

Oogarts Henk Veraart heeft nog wel wat tips. Voorkomen dat de haartjes van het beestjes in je ogen terechtkomen, kan volgens de arts vrij makkelijk: "Gewoon een bril opzetten."

"Als je denkt dat je haartjes in je oog hebt moet je het oog spoelen, met speciale spoelvloeistof of met zuiver water. Ga niet wrijven, dat maakt het alleen maar erger. Je zult zien dat het dan naar een paar dagen minder wordt", zegt hij.

'Huisarts kan oog schoonmaken'

"Gebeurt dat niet, dan kun je naar de huisarts gaan. Hij zal ook het oog schoonmaken, en daarna antibioticazalf voorschrijven. Dan worden de klachten ook minder en geneest het. De haartjes zijn zo klein, die verdwijnen vanzelf, ze lossen op."

Zelf raakt de oogarts niet in paniek als het gaat over de processierups. "Er zijn wel meer dingen die het oog irriteren. Een plataan snoeien levert ook irritatie op en veel hebben last hooikoorts. Ook vervelend."