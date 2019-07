Uitpraten van ruzie mondt uit in vechtpartij, jongens aangevallen met taser in Werkendam

De vechtpartij tussen twee groepen was bij een vismeertje aan De Kooi in Werkendam. Het 16-jarige slachtoffer had daar afgesproken met een jongen uit Gorinchem. Ze wilden een ruzie uitpraten. De Werkendammer had zes vrienden bij zich. De andere jongen bleek ook een grote groep mee te hebben genomen, die de anderen aanvielen.

Klappen en stroomstootwapen

De 16-jarige jongen kreeg klappen tegen zijn lichaam en neus. Ook kreeg hij een taser op zijn rechterarm gedrukt. Een 15-jarige vriend van hem werd ook met een stroomstootwapen aangevallen.

De verdachten zijn bij de Merwedebrug opgepakt door agenten die daar stonden te posten. Ze zagen een groep van vijftien jongens aan komen fietsen. De twee jongens die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de vechtpartij zijn 15 en 16 jaar oud.

Alle verdachten mochten zaterdagavond weer naar huis. De politie onderzoekt de zaak verder.