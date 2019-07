Linda zoekt droomman na ontmoeting op Back 2 the 90's: 'Hij was toch wel erg leuk'

Hij stond blijkbaar ontzettend met haar te flirten, maar dat had ze ‘helemaal niet door’. “Dat heb ik namelijk nooit door.” En nu kan Linda Verhagen uit Tilburg zichzelf wel voor de kop slaan. De man die ze zaterdag ontmoette bij Back 2 the 90’s in het Leijpark was namelijk toch wel erg leuk. Dus is ze naar hem op zoek.

“We hebben maar iets van vijftien woorden met elkaar gewisseld, maar soms weet je het gewoon”, zegt ze. Dat besef kwam toen haar vriendin haar erop wees dat hij ook interesse leek te hebben. “Ik vond hem toch wel erg leuk en dat heb ik niet zo vaak. We hebben hem nog gezocht, maar konden hem niet meer vinden.”

Online zoektocht

Omdat een tweede ontmoeting op het festival er niet inzat, is ze nu online een zoektocht gestart. Een naam, leeftijd of woonplaats heeft ze niet. Een duidelijke omschrijving van hoe hij eruit ziet ook niet. “Ja, dat is een goede. Dat vraagt iedereen nu natuurlijk. Maar ik let nooit zo op uiterlijk. Ik denk dat hij ongeveer 1 meter 80 lang is. Hij is een beetje gezet en heeft heel kort haar.” Kleur ogen of haar, ze zou het niet weten.

Het korte gesprek is haar dus vooral bijgebleven. “Hij vroeg of hij ook verzoeknummers in kon dienen bij de dj die zou komen. Hij wilde ‘I want you’ van weet ik veel wie horen.” Dat die veelzeggende titel misschien een duidelijke versierpoging was, bedacht de 38-jarige Tilburgse zich later pas.

In haar enthousiasme kroop Linda zaterdagavond nog achter de computer en plaatste ze berichten op social media over de leuke man. “Dat was een beetje in een opwelling. Dat is maar goed ook, want vanochtend had ik het waarschijnlijk niet meer gedaan.”

Mail!

Dus: ben of ken jij die casanova van Back 2 the 90’s? Mail dan naar internet@omroepbrabant.nl