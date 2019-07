Drijven? Waar? Haven Breda overgenomen door opblaasvoorwerpen en badgasten tijdens Breda Drijft

Men neme een plas water, een paar honderd opblaasbare voorwerpen en goedgemutste badgasten en het is feest. Dat is het idee van Breda Drijft, dat zondagmiddag een paar duizend bezoekers naar de haven in Breda trok.

Wie zijn best deed, kon nog net een beetje water zien tussen de menigte die zich vanaf 13.00 had verzameld. De bootjes liggen nog tot 19.00 in het water. Het is de zesde editie van Breda Drijft.

Lees verder onder de tweet.

Je hoeft overigens niet in het water te liggen om er een feestje van te maken.