Vol terras en café, fans in Riel juichen voor Nederland tijdens finale

Jackie Groenen is een bekende in het Brabantse dorp. Ze begon, lang geleden, haar voetbalcarrière bij GSBW in Goirle en vv Riel. Haar vader traint nog steeds het damesteam. "Vorig jaar is er een nieuw voetbalveldje gemaakt en dat heeft ze geopend", vertelt een van de bezoekers. "Het veldje is ook naar haar vernoemd." Het dorp huldigde Jackie Groenen twee jaar geleden op de kermis. Het elftal was toen net Europees Kampioen geworden.



Spanning

De fans waren over het algemeen toch wel een beetje gespannen voor de wedstrijd. Amerika was tenslotte al weken dé favoriet. Het elftal maakte met 13-0 gehakt van Thailand. "Je hoopt dat Nederland het bovenverwachting goed doen. We zijn toch een beetje de underdog", vertelt een oud-teamgenoot. "Ik hoop dat ze winnen."

Een van de jongere fans wil net zo goed als Groenen worden. "Ze kan heel snel dribbelen met de bal. Dat wil ik ook", vertelt hij. "Ik ben heel trots op haar."

Al het enthousiasme in Riel kon niet voorkomen dat de Leeuwinnen het hoofd moesten buigen tegen de Verenigde Staten (0-2 verlies). Het zorgde voor een flinke mineur bij het publiek.