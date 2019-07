Michael rijdt dagelijks met een skelet rond in zijn auto: 'Ik heb een fascinatie voor schedels'

“Ik heb hem vrijdag, zaterdag en vandaag weer gepoetst”, vertelt een Belgische deelnemer die met een Ford Mustang staat te pronken op het auto-evenement. “Ik heb er nieuwe velgen omgelegd, hij is gespoten, verlaagd en ik heb nog wat kleine dingetjes eraan toegevoegd.” De trotse bezitter uit Antwerpen vermoedt dat zijn glimmende auto nu een waarde heeft van rond de dertigduizend euro.

Gek op schedels en skeletten

De Ford Fiesta van Michael van Dijke was een jaar geleden nog maagdelijk wit. Veertienduizend euro later rijdt de auto rond met een pallet aan bruin oranje tinten in de lak, zijn er scheefgezakte grafzerken op de zijkant gespoten en vliegen vleermuizen duistere rondjes. “Ik heb geen fascinatie voor de dood, maar wel voor schedels en skeletten, daar ben ik helemaal weg van”, vertelt Michael. "Vandaar ook zo'n soort auto."

Harry het skelet heeft goed naar zijn zin in de auto

Harry draagt netjes een autogordel

Het interieur van de gepimpte Ford Fiesta wordt gedomineerd door twee schedels en een skelet dat als bijrijder dagelijks met Michael op pad gaat. “Hij heet dus Harry, draagt netjes een autogordel en hij is mijn vriend.” Van Dijke vertelt ook nog dat hij onderweg veel reacties krijgt. “Veel duimpjes omhoog en bij een stoplicht worden en vaak foto’s gemaakt en één keer heb ik meegemaakt dat de politie naast me kwam rijden.”

"Ze poetsen meer dan de gemiddelde vrouw"

Het evenement Where Dreams Come Together werd alweer voor de zevende keer gehouden met deelnemers uit Nederland en de ons omringende landen. Organisator Remco Morelissen roemt ‘zijn’ hobbyisten die alles voor hun auto over hebben. “Er gaat veel geld in om en het zijn allemaal hele aardige jongens die nog harder staan te poetsen, dan een gemiddelde vrouw achter het aanrecht.”