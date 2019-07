Clubs waar OranjeLeeuwinnen speelden zijn apetrots én heel wat euro's rijker na WK-succes

"Prachtig dat iemand die bij de Bosuilen speelde, nu vice-wereldkampioen is." Dat appte voorzitter Jacques van Gerven van SV Valkenswaard zondag naar Daniëlle van de Donk. De OranjeLeeuwin voetbalde bij SV Valkenswaard toen ze nog een Leeuwinnetje was. Dat zorgt voor trots én een paar duizend euro van de wereldvoetbalbond op de rekening van de club. En ook de clubs waar de andere speelsters vroeger voetbalden, bevinden zich in die luxepositie.

"We hebben de finale gekeken in een bomvolle kantine. Veel van onze leden droegen een speciaal gedrukt shirtje met de tekst: Daantje, onze Bosuil-leeuwin. We worden ook de Bosuilen genoemd, vandaar."

Volgens de voorzitter van SV Valkenswaard was de sfeer uitstekend, ook nadat de WK-droom van onze nationale voetbalheldinnen tijdens de finale tegen de Verenigde Staten uiteenspatte. "Na afloop won trots het van teleurstelling."

Appje naar Daantje

Er ging meteen een appje naar 'Daantje' van der Donk: "We zijn allemaal supertrots op jou en je teamgenoten, Daniëlle! Wat hebben we van jullie genoten! Prachtig dat iemand die bij de Bosuilen speelde nu vice-wereldkampioen is, Europees kampioen is en naar de Olympische Spelen gaat. We blijven je volgen en geniet van een welverdiende vakantie!"

Na die vakantie volgt als het aan de voorzitter ligt nog een moment waarop Van der Donk in het zonnetje wordt gezet. "Ze komt hier nog regelmatig op bezoek. De eerstvolgende keer dat ze komt, gaan we haar zeker huldigen."

Een ander feestelijk moment voor de club, is de dag waarop wereldvoetbabond FIFA een zak met geld overmaakt naar Valkenswaard. Clubs waar de internationals die op het WK in actie kwamen, speelden in hun jeugd, kunnen rekenen op een opleidingsvergoeding. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van hoelang een speelster aan een club verbonden is geweest.

Van Erven: "Ze heeft hier vier jaar gevoetbald en is er tot en met de laatste dag van het WK bij geweest. Het gaat in ons geval om een paar duizend euro. "Een bestemming hebben we nog niet bedacht. Maar dit is een pure meevaller voor ons."

'Jackie heeft keihard gewerkt'

Voorzitter Anita Jacobs van amateurclub GSBW keek zondag met haar gezin naar het optreden van Oranje in de finale, en naar de verrichtingen van Jackie Groenen in het bijzonder. Want Jackie trok vroeger in de kleedkamer van de Goirlese club haar voetbalschoentjes aan. "Helaas verloren, maar wel terecht als ik eerlijk ben. En Jackie, die heeft echt keihard gewerkt het hele toernooi."

Of er een momentje voor Groenen komt, weet Jacobs nog niet. "Ik heb contact met de voorzitter van vv Riel, waar ze ook gespeeld heeft. We willen eerst uitzoeken of ze wel zin heeft in een huldiging. We hebben begrepen dat de speelsters eigenlijk alleen gehuldigd wilden worden als ze het toernooi gewonnen hadden. Haar wens staat voorop."

Jacobs geeft aan geen flauw idee te hebben of de bankrekening binnenkort gespekt wordt door de FIFA. "Maar misschien moet ik dat maar eens uit gaan zoeken."

'Investeren in damesvoetbal'

Olympia '18 uit Boxmeer kan naar eigen zeggen uitkijken naar duizenden euro's. Het is de club waar Kika van Es én Lieke Martens als kleintjes op de voetbalvelden in actie kwamen. Sjaphanto Guntlisbergen, uiteraard ook trots op de prestatie van de voetbalvrouwen, namens de club: "Precies weten we het nog niet, maar het lijkt te gaan om zo'n achtduizend tot tienduizend euro."

Hij vervolgt: "We gaan het investeren in het vrouwen- en jeugdvoetbal bij onze club. Promotie, trainers, goaltjes, dat zijn de dingen waar we aan denken."

Het lijkt erop dat er geen huldiging volgt in Boxmeer. Een huldiging vanuit de gemeente zou er alleen bij winst komen, en Olympia '18 sluit zich daar hoogstwaarschijnlijk bij aan.