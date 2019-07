Vrachtwagenchauffeur Toni (65) in been gestoken op ring van Parijs: ‘Ik heb veel bloed verloren’

Vrachtwagenchauffeur Toni Helmer is op de Franse snelweg in zijn been gestoken (Archieffoto).

De 65-jarige vrachtwagenchauffeur Toni Helmer uit Breda is donderdagavond op de Franse snelweg in zijn been gestoken. Hij reed met zijn vrachtwagen bij Parijs toen hij werd klemgereden door een auto en de bestuurder hem in zijn been stak. "Ik ben niet geschrokken."

Toni Helmer werkt bij het transportbedrijf L.H. Logistics van zijn zoon Leon Helmer in Breda. De vrachtwagenchauffeur was onderweg naar de Franse stad Toul. Bij de ring van Parijs ging het mis.

Toeteren

Het was druk op de snelweg en er stond file. Er was een auto die Toni al een paar keer had afgesneden. Bij de zoveelste keer was hij het beu en toeterde Toni. De bestuurder van de auto zette de vrachtwagen toen klem, trok de deur van de vrachtwagen open en stak Toni in zijn been. De dader sloeg meteen op de vlucht. "Het ging heel erg snel. Ik ben niet geschrokken, dit is echt het sfeertje op de buitenlandse wegen", vertelt Toni.

Volgens zoon Leon hoefde zijn vader niet op hulp te rekenen op de snelweg. “Niemand hielp Toni. Hij had mij meteen gebeld en mijn vader kon de vrachtwagen snel bij een afrit op een veilige plek zetten. Daar stond een Fransman die de hulpdiensten belde. Mijn vader had veel bloed verloren.”

Hechtingen

In het ziekenhuis kreeg Toni zes hechtingen. Leon is naar Frankrijk gevlogen en heeft zijn vader en de vrachtwagen zaterdag mee terug naar huis genomen.

Toni zit nu thuis en het gaat goed met hem. De pijn valt mee en vrijdag mogen de hechtingen eruit. "Agh, wat is pijn? Ik zit vrijdag gewoon weer in de vrachtwagen richting Parijs."