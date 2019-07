Vrouw (80) met geweld beroofd in Deurne, drie daders na klopjacht door buurt en politie gepakt

Een 80-jarige vrouw uit Deurne is maandagochtend door drie mannen met geweld beroofd. Of de vrouw gewond is geraakt, is niet bekend. Na de diefstal ontstond een klopjacht op de verdachten, waarbij de politie zou zijn geholpen door buurtbewoners.

De vrouw was 's ochtends gaan pinnen op de Zeilbergsestraat in Deurne toen ze door drie mannen werd beroofd. Er zouden honderden euro's zijn buitgemaakt.

Tuin

De politie ging op zoek naar de daders. Veel mensen in de buurt wilden daarbij helpen en zochten mee. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk werd iemand aangehouden in het maisveld, waar hij naartoe gevlucht was. De andere twee verdachten werden een paar uur later aangehouden in een achtertuin. Alle drie de mannen komen uit Roemenië.

De politie doet onderzoek in de buurt van de Jagerweg, onder meer bij een Audi met Duits kenteken. Die is door de politie meegenomen.

Tweede beroving

Eerder op de ochtend was er ook een beroving in Milheeze. Bij een man zou ook geld zijn buitgemaakt vlak na het pinnen. Volgens de politie zou het om dezelfde drie verdachten gaan.