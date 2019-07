Aanhoudende droogte: sportvelden en grasland beregenen met grondwater mag nu ook overdag

EINDHOVEN -

Sportvelden en grasland mogen in het grootste deel van Brabant voorlopig ook overdag beregend worden met grondwater. Normaal mag dat in de maanden juni en juli niet tussen elf uur 's morgens en vijf uur 's avonds. Omdat de aanhoudende droogte voor problemen kan zorgen, is het beregenen de komende tien dagen overdag wél toegestaan.