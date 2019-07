Gestolen vrachtwagen met lading Bounty's gevonden in Helmond

In Helmond is maandag een gestolen vrachtwagen aangetroffen. De politie kreeg maandagmorgen een melding dat er op de Varenschut een gestolen voertuig stond. In de oplegger troffen agenten een lading Bounty's aan.

Zowel de trekker als de oplegger bleek bij hetzelfde bedrijf in Bernheze te zijn gestolen. Het is nog niet duidelijk of de chocoladekokosrepen al in de vrachtwagen lagen toen die werd gestolen.

De technische recherche heeft op de Varenschut sporenonderzoek gedaan. Er is niemand aangehouden en er zijn ook geen drugs aangetroffen. De politie doet nog verder onderzoek.