Ari (73) wint 50.000 euro én een BMW in de Postcode Loterij: 'Hier val ik even stil van'

Zeventien bewoners van de Schrevelstraat in Sprang-Capelle kunnen hun geluk niet op. Ze werden maandag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 5161 AB viel de Straatprijs.

De bewoners van de Schrevelstraat hebben in totaal 587.500 euro gewonnen. De hoogste prijs was een bedrag van 75.000 euro. Arie en zijn vrouw wonnen niet alleen een bedrag van 50.000 euro, maar ook nog eens een splinternieuwe BMW. Ari: "Hier val ik even stil van. Grote mond, klein hartje. Ongelooflijk!"

Naar de camping

Werner en zijn vriendin Annemarie hebben 25.000 euro gewonnen en hoeven niet lang na te denken over wat ze met het geld gaan doen. "Fantastisch! Hier gaan we heerlijk van op vakantie: naar de camping in Limburg. Ik zie ons al helemaal liggen!"

Ook Jolanda en haar man zijn in de prijzen gevallen en reageren net als Werner en Annemarie blij verrast op het bedrag van 25.000 euro. "We hebben alles wat ons hartje begeert en dan komt dit er nog eens bij!" Hun zoon Timo vult aan: "Moeders gaat er lekker van op vakantie!"