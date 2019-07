Dronken Pool slaat ex-vriendin terwijl ze met 120 kilometer per uur over de A27 rijden

Een 34-jarige Pool is maandagmorgen opgepakt op de A27 bij Oosterhout omdat hij als bijrijder zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. Dat deed hij terwijl ze met zo'n 120 kilometer per uur over de snelweg reden.

Door een alerte automobilist kwam de politie de man op het spoor. Deze 32-jarige man reed maandagmorgen over de A27 vanuit Gorinchem in de richting van Breda. Bij de Merwedebrug reed hij achter een zwarte Jeep met een Belgisch kenteken.

Slingerende jeep

De man zag dat de bijrijder meerdere keren een slaande beweging maakte in de richting van de bestuurster. Hij zag dat de Jeep daarna telkens begon te slingeren.

Hij haalde de auto in en zag in zijn binnenspiegel dat de bijrijder de bestuurster nog drie keer in het gezicht sloeg. De man belde direct de politie waarna die de Jeep naar parkeerplaats Galgeveld bij Oosterhout geleidde. Daar werd de man rond kwart over elf aangehouden vanwege mishandeling. Op het bureau bleek dat hij veel te veel had gedronken.

Aangifte van mishandeling

Het slachtoffer, een 53-jarige vrouw uit het Belgische Willebroek, heeft aangifte gedaan van mishandeling. Zij vertelt dat de verdachte haar ex is. Zij waren nog wel vrienden en brachten samen een weekendje door in Nederland. De Pool dronk hierbij veel alcohol waarna ze zondag in hun hotelkamer ruzie kregen. Hij sloeg haar daarbij meerdere keren op haar hoofd.

De ruzie ging maandagmorgen verder waarbij zij opnieuw werd mishandeld. Zelfs op de terugweg naar huis kon haar ex-vriend zijn handen niet thuishouden.