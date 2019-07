Dronken melder aanrijding opgepakt na vondst pepperspray

TILBURG -

Een 45-jarige man uit Wernhout is zondagavond opgepakt in Tilburg nadat in zijn auto een busje pepperspray was aangetroffen. Eerder op de avond had de man een aanrijding gemeld waarbij hij zelf betrokken was. In zijn wagen werd ook inbrekersgereedschap aangetroffen. Bovendien had de man ook gedronken.