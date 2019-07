Femke gebruikt haar eigen lichaam als potlood voor de expositie OpPapier

Het opvallendste werk van de expositie, die zaterdag officieel wordt geopend, is een tien meter lange tekening die speciaal voor deze tentoonstelling is gemaakt door Alle Jong. De houtskooltekening gaat van gitzwart naar diffuus licht, met in dat licht een boom met daaronder een jongen. "Het maken was een monnikenwerk', vertelt Alle. "Bij het maken 'het zwarten' kreeg ik zelfs brandblaren op mijn handen van het voortdurend cirkels maken." De tekening is imposant en door de kerkelijke omgeving lijkt het eindresultaat te gaan over de mysterieuze overgang, over het passeren van de grens tussen leven en dood.

Alle maakt mooie stukken!

Alle Jong verbindt in zijn werk letterlijk het heden met het verleden. Hij gebruikt niet alleen vers geschept nieuw papier, maar tekent regelmatig ook op oud 17e, 18e en 19e eeuws materiaal. Hij verzamelt en verwerkt zelfs ongeopende brieven, oud archiefmateriaal en oude prenten in zijn werk. Op zijn website staan daar imposante voorbeelden van.

Femke gebruikt haar lichaam als potlood

Femke Gerestein is naast de Fries Alle Jong de tweede exposant op deze letterlijk XXL zomertentoonstelling. De afdrukken van haar handen, voeten en delen van haar lichaam zijn te zien op een zes en half meter hoge tekening die in het koor hangt. "Voor die tekening heb ik me helemaal ingesmeerd met grafiet (potlood) en heb me toen op het papier gestort. Ik heb letterlijk heen en weer liggen rollen op het papier. Wat je ziet zijn in meerdere lagen, afdrukken van lichaamsdelen."

Femke Gerestein aan het werk ( eigen foto)

De zomerexpositie OpPapier opent zaterdag 13 juli en is tot en met 15 september te zien in de Geertruidskerk in Geertruidenberg