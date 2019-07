Femke gebruikt haar lichaam als potlood voor de expositie OpPapier

Femke smeerde voor dit werk haar lijf in met grafiet, het zwart van een potlood. Haar tekening hangt in het koor van de kerk.

De tentoonstelling in de Geertruidskerk bestaat veelal uit enorme tekeningen die vaak op een wel heel bijzondere manier zijn gemaakt. Femke Gerestein uit Rotterdam en Alle Jong uit Groningen hard aan het werk om hun enorme tekeningen op te hangen aan de eeuwenoude kerkmuren. Een enorme klus die ook nog eens heel voorzichtig moet gebeuren, want de kunstwerken zijn door hun afmetingen heel kwetsbaar en scheuren vrij makkelijk.

Ik kreeg zelfs brandblaren op mijn handen.

Het opvallendste werk van de expositie is een tien meter lange tekening die Alle Jong speciaal voor deze tentoonstelling heeft gemaakt. De houtskooltekening gaat van gitzwart naar licht en toont een boom met daaronder een jongen. "Het maken was een monnikenwerk', vertelt Alle. "Bij het zwarten kreeg ik zelfs brandblaren op mijn handen van het voortdurend cirkels maken."

Ongeopende brieven

De tekening is imposant en door de kerkelijke omgeving lijkt het eindresultaat te gaan over het passeren van de grens tussen leven en dood. Alle Jong verbindt in zijn werk letterlijk het heden met het verleden. Hij gebruikt niet alleen vers geschept nieuw papier, maar tekent regelmatig ook op oud 17e, 18e en 19e eeuws materiaal. Hij verzamelt en verwerkt zelfs ongeopende brieven, oud archiefmateriaal en oude prenten in zijn werk. Op zijn website staan daar imposante voorbeelden van.

De XXL zomerexpositie OpPapier wordt zaterdag officieel geopend en is tot en met 15 september te zien in de Geertruidskerk in Geertruidenberg