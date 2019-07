6 kermisattracties in Tilburg die je absoluut niet mag missen... een voorproefje!

10 dagen lang 200 attracties verspreid over een route van 3 kilometer, dat kan alleen maar over de Tilburgse Kermis gaan. Zoveel dingen te doen, maar jouw kermisgeld is (helaas) niet oneindig. Voor iedereen die spontaan last krijgt van kermis-keuzestress: in deze attracties vermaak jij je de komende anderhalve week ongetwijfeld prima!

1. Around the world XXL (Piusplein)

Op 80 meter hoogte rondjes draaien boven 'schôônste stad van 't laand' Tilburg? Dat kan in de Around the world XXL. Je zou het enorme gevaarte een zweefmolen 2.0 kunnen noemen. Zij aan zij met je geliefde, beste maat, kind of kleinkind geniet jij van deze attractie-met-een-uitzicht. Of je was even vergeten dat je het toch niet zo hebt op grote hoogtes en je wacht met dichtgeknepen ogen tot het weer voorbij is. Maar dan heb je je angst wel mooi getrotseerd!

2. Break Dance (Heuvel)

Here we go!! De echte kermisfanaat kent 'm ongetwijfeld, het is dan ook een klassiekertje. Terwijl opzwepende muziek op standje 'met-elkaar-praten-is- even-een-uitdaging' uit de speakers knalt draai jij rondjes in een karretje voor twee. Dit is best te hebben, denk je in het begin misschien nog. Maar dan wordt er gas gegeven en ga je haaaaaaaardddd!

3. Mad Mill (Paleisring)

Evenwicht weer teruggevonden en weer stevig op de beentjes? Dan is het tijd om alle suikerspinnen eraf te sporten in de Mad Mill. Dit is je kans om te bewijzen dat jij veel fitter en sportiever bent dan je man, buurvrouw, oom of achterneef. Op een ronde, gele verhoging wacht jij af tot er een balk voorbij komt, om er vervolgens als een kangoeroe overheen te springen. Wie het langste overeind blijft is de winnaarrrrr.

4. Haunted Castle (Heuvel)

Tijd om stuk te gaan nu: wilkommen in Haunted Castle! Als je het spookachtig verlichte kasteel ziet met de fonteinen die metershoog vuur spuwen, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dat wordt griezelen, gillen en het plafond koppen van schrik. Binnen in het mega-spookhuis word je opgewacht door skeletten, mummies en andere griezelige types. Sterkte!

5. Spinning Coaster (Heuvel)

Ook geen onbekende voor fervente bezoekers van de Tilburgse kermis, deze achtbaan. Eerst word je in je karretje omhoog getakeld en kun je bovenin heel even genieten van het uitzicht. Maar snel is daar het moment dat je weet dat gaat komen, de afdaling. En dat een paar keer. Bochtje hier, bochtje daar, lat jezelf maar flink door elkaar husselen en schreeuw die longen uit je lijf. Voordeel van deze attractie: al is het dertig graden, wind langs je wangen gegarandeerd.

6. Living Dinosaurs (NS-Plein)

Nog eentje dan! Altijd al het gevoel dat je in het verkeerde tijdperk bent geboren? Heel ver terug in de tijd kan in dit reizende dinosaurusmuseum. Je komt er allerlei draaiende dino's tegen. Geen nood: ze brullen hard, maar bijten (meestal) niet.