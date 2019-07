De Tour, maar dan voor de lol: 400 kinderen in Roosendaal fietsen de Nationale Jeugdronde

Zo'n vierhonderd kinderen tussen de 10 en 14 jaar rijden dinsdagavond door de stad. De eerste etappe is een ploegentijdrit op en rond het Kadeplein. Over een maand rijden hier de echte Tour-renners, tijdens de Draai om de Kaai, maar nu is het de beurt aan de jeugd.



Winnen en plezier

"Het is gewoon gezellig, met allemaal vrienden leuke dingen doen", zegt een jongen die is overgekomen uit Nispen. "Ik wil winnen, maar ik doe ook zeker mee om het plezier", zegt een andere deelneemster.

Lees verder onder de tweet.



Op jacht naar de gele trui

De ronde mag dan vooral voor de lol zijn, het fanatisme onder de deelnemers is er niet minder om. In allerlei categorieën zijn er, net als in de Tour de France, allerlei truien te verdienen.

De Jeugdronde duurt tot en met zondag. De komende dagen rijden de deelnemers nog onder meer een veldrit, een individuele achtervolging en een behendigheidsparcours.