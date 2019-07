De Tour, maar dan voor de lol: 400 kinderen starten in Roosendaal bij Nationale Jeugdronde

Deelnemers sprinten over de finish tijdens de openingsdag van de Nationale Jeugdronde in Roosendaal.

ROOSENDAAL -

Eigen volgwagens, officiƫle shirts, bevoorrading onderweg, wie niet beter weet zou even denken dat de Tour de France in Roosendaal is neergestreken. Maar het is toch echt de Nationale Jeugdronde die dinsdag van start is gegaan.