Dode man gevonden in Hollandsch Diep bij Moerdijk nadat auto te water raakt

MOERDIJK -

Duikers van de brandweer hebben woensdagochtend vroeg in het Hollandsch Diep bij Moerdijk een dode man gevonden. Rond vier uur zagen vissers in de buurt van de Moerdijkbrug een auto in het water liggen. Het vermoeden bestond dat er één persoon in de auto zat. Duikers gingen vervolgens op zoek naar het mogelijke slachtoffer.