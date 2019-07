Restanten hennepkwekerij gevonden na brand in huis Grave, politie onderzoekt brandstichting

GRAVE -

Op de bovenverdieping van een huis aan de Burgemeester Raijmakerslaan in Grave heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand gewoed. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie is er mogelijk sprake van brandstichting. In het huis vond de politie de restanten van een hennepkwekerij. Dit laat een woordvoerder woesdagohctend weten.