Snuffelen aan oude meuk of kijken naar Burnout Madness en nog meer tips om je weekend door te komen

GTC Rally op Breda International Airport (vrijdag en zaterdag)

Luchthaven Breda International Airport staat zaterdag in het teken van het GTC Rally Festival. Op het festival kunnen de bezoekers honderden bijzondere rallywagens bewonderen. Daarnaast vinden op de landingsbaan ook wedstrijden plaats tussen motoren en rallycars onderling. Populair is het showelement Burnout Madness waarbij een auto met spinnende banden veel rook veroorzaakt.

Het festival is de omlijsting van de GTC Rally die dit weekend in West-Brabant wordt verreden en vrijdag aftrapt met de Nacht van Achtmaal. Breda International Airport ligt pal naast de A58 tussen Etten-Leur en Roosendaal, afslag Bosschenhoofd. De entree voor het GTC Rally Festival is 19 euro (klassementsproeven op zaterdag en het festival). Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen onder begeleiding van een volwassene. Het festival begint om 09.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Een reportage van het GTC Rally Festival is maandag (18.09 uur) ook te zien bij Zinderend Zuiden.

Daydream Festival op Aquabest (zaterdag)

Het wauw-effect! Dat is wat de organisatie van het Daydream Festival op het terrein van Aquabest in Best voor ogen heeft. Het van origine Belgische festival is een van de vele pareltjes op de Brabantse festivalagenda. Daydream wordt voor de tweede keer gehouden bij Aquabest. Voorheen was Lommel het decor voor het festival dat om 13.00 uur begint en duurt tot middernacht. Je vindt het terrein aan de Ekkersweijer in Best. Bij het terrein is voldoende parkeergelegenheid. Fietsen kunnen gratis worden gestald en vanaf station Eindhoven rijdt een pendelbus naar het festivalterrein. Er zijn nog kaarten: van 48,25 tot 78,75 euro. Benieuwd naar de line-up? Dit zijn de artiesten en bands die op Daydream Festival gaan optreden.

Snuffel-spektakel in Tilburg (zondag)

Kijken, kijken, niet kopen. Dat is aanstaande zondag zeker niet het geval tijdens het Snuffel-spektakel rondom het Willem II-stadion in Tilburg. Honderden particuliere standhouders hebben hun kramen vol liggen met overtollige spullen van allerlei zolders, kelders en schuurtjes. De spullen gaan voor dumpprijzen van de hand, tenminste als je goed kunt afpingelen! De markt is aan de Goirleseweg 34 en begint om 10.00 uur. Het Snuffel-spektakel eindigt om 17.00 uur. Wil je met de bus naar de snuffelmarkt, pak dan stadsbus lijn 7 of 8. Kom je met de auto dan is er voldoende parkeergelegenheid rondom het stadion.

VierdaagseFeest in Cuijk

In aanloop naar de Dag van Cuijk, de dag waarop deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen het Brabantse dorp passeren, wordt er een heuse feestweek gehouden. De Dag van Cuijk is op vrijdag 19 juli, maar de festiviteiten op de Maaskade beginnen al komend weekend. Zaterdagavond om 20.00 uur trapt traditiegetrouw deejay Jan af met de Primetime Classic Dance Night: muziek uit de jaren 70, 80 en 90.

Zondag draait het op en rond het Grote Maasplein vanaf 15.00 uur om de Vierdaagse Zeskamp. Je kunt nog meedoen, maar ook als toeschouwer is het genieten geblazen. Vanaf 19.00 uur wordt de zondag afgesloten met Cocktail the Party en die kunnen pas een feestje bouwen. De toegang is gratis. Bekijk hier het hele feestprogramma.



Een reportage van de zeskamp is maandag (18.09 uur) te zien bij Zinderend Zuiden.





Vierdaagselopers wandelen door Cuijk.





Jeugdcircus Il Grigio in Haaren

Hooggeëerd publiek! Vanaf zaterdag 13 juli tot en met 28 juli treedt het jeugdcircus Il Grigio uit Haaren dagelijks op met hun nieuwste show ‘Shine’. Jaarlijks bezoeken zo’n 10.000 volwassenen en kinderen de voorstellingen van Il Grigio. In de tent aan de Bossebaan 5A is plaats voor 900 toeschouwers. Van 13 tot en met 28 juli is dagelijks om 14.00 uur een voorstelling te zien. De show duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief pauze). Op dinsdag 16 en 23 juli is er een extra voorstelling om 10.00 uur. Ook op donderdag 18 en 25 juli is er een tweede voorstelling gepland en die begint om 19.00 uur. Bezoekers kunnen gratis parkeren in de omgeving van de circustent. Kom je met de trein? Vanaf station Oisterwijk kun je met buslijn 140 naar Haaren (uitstappen bij Mgr. Bekkersplein).



Kinderen tot en met twee jaar mogen gratis naar binnen. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen 7 euro (1e rang) of 8 euro (2e rang). Vanaf dertien jaar is de entree 10 euro (1e rang) of 8 euro (2e rang). Meer weten over het circus?

Zinderend Zuiden bezoekt dit weekend ook een voorstelling van het circus. Maandag is daarvan een reportage te zien bij Omroep Brabant tv (18.09 uur)

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie naar de evenementenredactie en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!