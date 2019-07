Via een appje kregen de rolschaatssters van RC De Oude Molen te horen dat ze naar het WK mogen

Eigenlijk visten ze achter het net. De meiden van RC De Oude Molen in Beek en Donk hadden zich net niet geplaatst voor het WK in Spanje. Maar doordat een van de hoger geƫindigde teams zich terugtrok, kunnen nu toch de koffers worden gepakt. Zondag staan de rolschaatssters toch echt op de World Roller Games in Barcelona.

Er hangt een uitgelaten sfeer zo bij de laatste repetitie voor vertrek. Het mooie weer speelt wellicht ook mee. Er wordt buiten getraind. De hal van de vereniging is eigenlijk al jaren te klein. Showrijden heet het: in een groep op muziek een verhaal vertellen. En op vier wieltjes met een rotvaart door elkaar rijden is knap lastig.

World Roller Games

In Barcelona komen niet alleen rolschaatsers in actie. Op de World Roller Games, zoals het evenement officieel heet, komen allerlei disciplines 'op wieltjes' aan bos. Denk aan inlineskaten, rollerderby en skateboarden. De meiden van RC De Oude Molen komen uit in de categorie 'artistic'. Ze zijn een van de drie Nederlandse teams die zich wisten te kwalificeren. 14 meiden zullen de choreografie uitvoeren.

"In Nederland is de sport niet zo groot", vertelt Janne van Lieshout. "Geselecteerd worden voor een WK is dus best bijzonder." Ze maakt zich geen illusies. Voor de winst zal het team van RC De Oude Molen niet gaan. "Het is voor ons meer kijken naar de andere clubs in Spanje dan dat we zelf echt een kans maken. Maar we doen natuurlijk wel ons best om zo hoog mogelijk te eindigen, hoor!"

Feestje

De mededeling dat ze alsnog naar Spanje konden afreizen kwam gewoon in de groepsapp, vertelt Janne. "Iedereen was natuurlijk meteen heel enthousiast. De eerstvolgende training was dan ook echt een feestje." Toch is het voor de vereniging niet vanzelfsprekend om af te reizen naar dit soort grote wedstrijden. Dat kost heel veel geld aan de reis, het verblijf en de kleding. Dat het WK in Spanje wordt gehouden komt dus goed uit. "Dat is beter te behappen dan naar Japan."

RC De Oude Molen bestaat al sinds 1957 en geldt als een toonaangevende rolschaatsvereniging in Nederland. Wat opvalt, is dat er geen één jongen lid is. Janne: "Tja, voetbal hé... dat is bij de jongens in Beek en Donk toch een stuk populairder dan dat vrouwelijke rolschaatsen." Al klinkt dat rolschaatsen toch makkelijker dan dat het is. "De combinatie van schaatsen en in formatie rijden, rechte rijen maken, door elkaar rijden en dan ook nog proberen om interactie te hebben met de jury. Dat is echt knap lastig", zegt Janne.

Laten zien wat we kunnen

Julia van Zutven studeert inmiddels in Utrecht maar komt elke week nog trouw naar Beek en Donk om met haar teamgenoten te trainen. Dat ze nu naar het WK gaan vindt ze nog steeds een beetje bizar. "We hadden ons er al bij neergelegd dat er niet meer in zou zitten dan het EK, maar toen mochten we gewoon alsnog!" Revanche nemen voor het NK, dat is wat ze wil. "Op dat NK hadden we twee valpartijen. Dat willen we gewoon nog even rechtzetten. Gewoon laten zien wat we kunnen. En natuurlijk heel veel plezier hebben."

Blijft het bijzonder dat er in Beek en Donk en omgeving zoveel meiden wonen die blijkbaar zo goed zijn in rolschaatsen dat ze zich plaatsen voor het WK. "We wonen allemaal ook nog eens heel dicht bij de hal. Vier rijdsters al binnen een straal van 50 meter. Gek toch, dat we gewoon een groep kunnen samenstellen van meer dan tien meiden die goed genoeg zijn voor een wereldkampioenschap? Misschien zit er wel wat in het water in Beek en Donk!"

Donderdag vertrekken de rijdsters naar Spanje. Zondagavond om zeven uur komen ze in actie. Via een livestream op de Facebookpagina van RC De Oude Molen is de wedstrijd live te volgen.