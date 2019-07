Kim Dillen is net moeder en werkt hard aan haar olympische droom: 'Wel veel geregel met die baby'

"Ik was altijd al een vreemde eend in de bijt, omdat ik anders dan andere atleten fulltime werkte.", zegt Kim als ze kijkt naar haar actieve loopbaan voordat ze moeder werd. Nu is alles ook weer anders, want de 36-jarige Dillen moet het moederschap nu combineren met trainen. "Ik heb het werken teruggeschroefd, maar daar is een andere intensieve taak voor teruggekomen."

"Tijdens de zwangerschap ben ik gaan nadenken. Ik ben er serieuzer in gaan staan. Als ik nu iets wil op dit niveau, moet ik het nu gaan doen. Ik heb de knoop doorgehakt. Ik ben minder gaan werken. Ik ben er vol voor gegaan. Het vuurtje is alleen maar harder gaan branden."

Tekst gaat verder onder de video.

Goed plannen

Na 5,5 week ging ze voorzichtig joggen. Na vijf maanden voelde alles pas weer goed. Het was een periode waarin goed plannen met haar partner Wilfred van Mill, looptrainer bij Eindhoven Atletiek, van groot belang was. "Vooral in het begin, met de borstvoeding. Nu is het een grote aflossingswedstrijd. Komt hij thuis van het werk, is het baby wisselen en ga ik trainen. Het is veel aflossen en veel geregel."

"In de eerste periode ging ik er 's nachts uit. Toen ik borstvoeding gaf was dat het makkelijkst. Daar ben ik in juni mee gestopt. Nu gaat Wilfred er vaker uit en mag ik blijven liggen. Iedereen werkt eraan mee, iedereen draagt zijn steentje bij. Dat is heel fijn", zegt Kim.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Laurenne zet voorzichtig al wat stappen, met moeder Kim heeft ze een goed voorbeeld

Marathon

Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 moet er nog wel wat gebeuren. Haar persoonlijk record is ruim 2 uur en 33 minuten. De limiet voor het olympische toernooi in Tokio is 2 uur, 28 minuten en 30 seconden. "Toen ik mijn persoonlijk record liep in 2017, trainde ik veel minder dan nu. Ik kan ook meer herstellen, slaapjes doen overdag. De randvoorwaarden zijn beter dan ik ooit had. We kunnen nog veel meer bereiken."

Mocht het in Eindhoven niet lukken, dan heeft Kim in het voorjaar nog een kans om de limiet te lopen. "Maar in mijn thuisstad zou het allermooiste zijn. Als ik door de straten van Eindhoven ren, begint het al te kriebelen. Ik wil het zo graag. Ik heb er heel veel zin in. Ik probeer er ook bewust van te zijn dat het bijzonder is dat ik dit kan doen en mag doen. Af en toe doet het ook wel pijn, maar het komt goed."

En dat ze in de nachten soms wakker wordt gehouden door Laurenne, dat kan nog wel eens een voordeel zijn. "De marathon zal qua tijd rond zes uur in de ochtend beginnen en je moet een uur of drie eerder sowieso al uit bed. Dat gaat nachtwerk worden. Slaap is heel belangrijk nu, maar stiekem bereidt ze me al een beetje voor."